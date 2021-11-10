Flash Tv Al Sana Haber'de Azerbaycan bayrağı ve marşı interneti salladı
FLASH TV'de yayın hayatına başlayan Al Sana Haber'de program sunucularının Azerbaycan marşı ve bayrağıyla saygı duruşuna geçildiği anların videosu sosyal medyayı salladı.
FLASH TV Al Sana Haber programı yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana sosyal medyanın dilinde... Seyhan Soylu moderatörlündeki Flash Tv’de yayınlanan Al Sana Haber'de, geçtiğimiz yıl Karabağ topraklarına kavuşan Azerbaycan’ın ulusal marşı ve bayrağı eşliğinde Karabağ'ın özgürlük gününü canlı yayında kutladıkları video internette viral oldu.