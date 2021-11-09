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Milyarder Jeff Bezos'un sevgilisinden Leonardo Di Caprio'ya flörtöz bakışlar

Los Angeles’taki bir gala etkinliğinde karşılaşan Jeff Bezos, Lauren Sanchez ve Leonardo DiCaprio ayaküstü sohbet etti, Sanchez'in vücut dili sosyal medyada flört olarak yorumlanarak viral oldu. Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez'in oyuncu Leonardo DiCaprio'ya hayran bakışlarının viral olmasını ti'ye aldı

Jeff Bezos'un sevgilisi, Leonardo Dicaprio ile tanışırken adeta kendinden geçti.

Dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos'un kız arkadaşı Lauren Sanchez'in katıldığı bir etkinlikte sevgilisinin yanında Leornado Dicaprio'ya hayran hayran bakması sosyal medyada gündem oldu. İkilinin Twitter'a düşen videosu kısa sürede 7,4 milyon izlendi.

Dünyanın en zengin ikinci adamı olan Jeff Bezos, televizyon yıldızı ve haber sunucusu kız arkadaşı Lauren Sanchez'in bir galada Leornado Dicaprio ile tanışırken Jeff'in yanında oyuncuya karşı davranışları herkesi şaşkına çevirdi.

Sanchez, yanına gittiği Dicaprio'ya uzaklaşırken kendine çektiği anlara ait video sosyal medyada viral oldu. Jeff'in yaşadığı mahcubiyeti gizlemek için kendini zor tuttuğu da gözlerden kaçmadı. Video Twitter üzerinden paylaşıldıktan kısa süre sonra 7,4 milyon kişi tarafından izlenirken, Jeff'e de birçok tepki yorumu geldi.

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