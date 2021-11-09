Meral Akşener ağzını fena bozdu! 'Yavşak yavşak konuşup yazanların provokasyonu'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sinirleri iyice yıprandı. Lütfü Türkkan'ın küfürüyle köşeye sıkışan Akşener, Meclis kürsüsünde ağzını fena bozdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine "neresinden tutsanız rezillik, terbiyesizlik, saygısızlık" diye çıkışan Akşener, kendisine yönelik protestolar için de "porno sitesi gezenlerin, yavşak yavşak konuşup yazanların provokasyonu" dedi...

Meral Akşener grup toplantısı konuşmasında Lütfü Türkkan'ın küfürüyle ilgili kamuoyu önünde ilk kez konuştu. "Lütfü Türkkan bir hata yaptı. Karşısındaki, Genel Başkanına hem de kadın genel başkanına, ağıza alınmayacak küfürler hakaretler etmiş. Ahlaksız bir adam da olsa, koruma içgüdülerine sinirlerine hakim olması gerekirdi" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkkan ve kendisine yönelik "şehitlik" eleştirilerine "Ahlak şövalyesi Erdoğan ve arkadaşlarının şehitlerimize olan saygısı, kadınlara olan hassasiyeti neresinden tutsanız rezillik, terbiyesizlik, saygısızlık" karşılığı veren Akşener, kendisini protesto edenlere de "yavşak, porno sitesi gezen" gibi ifadelerle saldırdı. İşte Akşener'in grup toplantısındaki açıklamalarından satır başları..

- Bizim görevimiz AK Parti iktidarının aksi yöndeki tüm gayretine karşı milletimizin her bir ferdinin yüreğinin bir arada artmasını sağlamaktır. Onlar kavga çıkartmaya çalıştıkça havuz medyasının tuzaklarıyla sinir uçlarımızla oynadıkça biz istediklerinin tam tersini yapıp sakin olmaya mecburuz. Bizim siyasetimizde ayrıştırma ve düşmanlık değil birlik ve kardeşlik vardır. Karşımızda bütün değerleri ayaklar altına almış kirli bir zihniyet var.

- Her tür çirkinliği yapacaklar ama biz yolumuza devam edeceğiz. Nitekim biliyorsunuz geçtiğimiz cuma AK Partinin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık.

Lütfü Bey bir hata yaptı, koruma içgüdülerine hakim olması gerekirdi

- Evet Lütfü Bey bir hata yaptı, karşısındaki kadın olan genel başkanına ağza alınmayacak hakaretleri etmiş, ahlaksız bir adam da olsa koruma içgüdülerine sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef olamadı ve hislerine yenik düştü.

- Elbette bu hatayı mazur görecek değiliz. Ancak benim asıl dikkatimi çeken bu olay vesilesiyle başka Sayın Erdoğan olmak üzere AK Parti mensuplarının gönüllerindeki şehit şehit yakını hatta kadın hassasiyetini keşfetmeleri oldu.

Zübeyde Ana'ya 'genelevde çalışıyor' diyenler Saray'da ağırlandı

- Dün akşam kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda (Erdoğan) muhalefetten, STK'lara kim varsa demediğini bırakmadı. Utanmadan işi İstanbul Sözleşmesi'ne kadar getirdi. Hatta kantarın topuzunu kaçırıp Lütfü beyin kredi borcunu açıklayıp kanunları bile çiğnedi.

- Bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ün anasına Zübeyde Ana'ya genelevde çalışıyor diyenler oldu, Sarayda kabul edildiler. Bu ülkenin kadınlarına 'Başı açık kadın perdesiz eve benzer' dediler. Rize belediye başkanı, 'Çözüm sürecine ne gerek var, her birimiz ikinci eş olarak Kürt kadınlarını alalım bu mesele çözülsün' dedi. Bu örnekleri sonsuz sayıda anlatabiliriz. Bunları söylemek bile benim içimi acıtıyor.

Erdoğan'a 'Ahlak Şövalyesi' deyip saydırdı

- Ahlak şövalyesi Erdoğan ve arkadaşlarının şehitlerimize olan saygısı, kadınlara olan hassasiyeti neresinden tutsanız rezillik, terbiyesizlik, saygısızlık.

- Aziz milletim bir hususun altını kalın bir şekilde çizmek istiyorum. Ellerinde şehitlerimizin kanı olan teröristleri devletin televizyonuna çıkaranlar bize şehitlerimiz üzerinden ahkam kesemez. Bu kürsüde şehit yakınları konuşurken yayını kesenler bize ahkam kesemez.

Bize verecekleri tek satır dersleri olamaz

- Teröristler rahatsız olmasın diye bayrak indirenlerin, meşhur Habur rezaletinde o malum mahkemelerin kurulduğunda orada çalışan bir öğrencim beni aradı. 'Teröristler rahatsız olmasın diye Türk bayrağı ve Atatürk resimleri çadır mahkemelerinden çıkarıldı' dedi. Türk bayrağını o mahkemelerden indirenlerin bize edecek tek kelime sözleri, verecek tek satır dersleri olamaz.

Hatalarımızdan aldığımız dersle büyüyoruz

- Lütfü bey bir hata yaptı. Ancak kendisi yaptığı hata karşısında olgunluk gösterdi önce çıktı özür diledi sonrasında ise gereğini yapıp grup başkanvekilliğinden istifa etti. Erdoğan ve arkadaşlarına sormak isterim. İnsanlar hatadan, günahtan münezzeh değildir. Hukukta hatayı anlayıp özür dilediğiniz zaman başka bir sonuç çıkar, günah işlediğiniz zaman Allah tövbe yolunu açık tutmuştur.

- Onlar hatalarında boğulup tıpış tıpış giderken biz hatalarımızdan aldığımız derslerle her geçen gün büyüyoruz.

Mehmet Cengiz'in ihalelerini iptal et, sildiğin vergi borçlarını tahsil et

- İktidarın başındaki pek duyarlı beyefendiye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lüftü beyin hatasından rant kovalayacağına milletin gözünde kaybettiğin itibarı sahte kabadayılık ile kazanmaya çalışacağına hazır şehitlerimiz, şehit ailelerimiz için yepyeni bir hassasiyet geliştirmişken atılması gereken adımları at. Mesele milletimize küfür eden Mehmet Cengiz'in ihalelerini iptal edip, küfürden sonra sildiğin vergi borçlarını hemen tahsil et.

Madem öyle vakit muhasebe vakti Erdoğan

- Lütfü bey bir hata yaptı sorumluluğunu aldı. Bundan sonrası bu özrün, karşılığı onu anlamaktır. O özrün karşılığı bundan sonraki fasılda hukuktur. Madem o kadar hassasın sen ve arkadaşların içinde aynı sorumluluğu alma vakti. Madem öyle vakit muhasebe vakti sayın Erdoğan.

'Sevap kazandıran oy'a neden sessiz kaldın?

- Bunlar bir siyasi partiye hizmet etmenin sevap hanesine yazıldığını söyleyecek kadar zıvanadan çıktılar. İstanbul seçimlerinin meşhuru AK Parti Genel Başkan Yardımcısı diyor ki '20 yıl Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sayesinde sevap hanemize yazılıyor olması çok büyük bir şey' diyor. Rezalete bakar mısınız?

- Neyin sevap neyin günah neyinde haram olduğu Kuran-ı Kerim'de yazıyor. Mesela hırsızlık, israf, yalan söylemek, iftira atmak, tuzak kurmak haram. Haram helal hesabı yaparken bunlar hiç akıllarına gelmiyor. Siyasette böyle tipler çıkabilir ama asıl mesele en baştakinin sessiz kalmasıdır.

'Yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz'

- Memleketi geziyoruz. Milletimizi dinliyor, dertlerine çözümler üretiyoruz. Zannetmeyin harlayarak, gürleyerek beni geri çekeceksiniz. Her dükkanın içinde A Haber'inize provokasyon yaptırabilirsiniz, her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Biz gezmeye, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz.

- Sayın Erdoğan kürsülerden tatlı su delikanlılığı yapmak yerine kulaklarını aç iyi dinle. Bir anne diyor ki '5 çocuğum var, eşim işsiz. Biz sayın Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yaptık ama o da bakanları da kendilerine çalışıyor. Çocuklarıma bir şey alamadım, kış geldi odun alamadım. Bu ne biçim adalet? Ben bir gazi kızıyım, böyle bir haksızlık olamaz.' diyor.

Kürsüde vatan millet, bayrak demek kolaydır!

- Lafa gelince mangalda kül bırakmıyorsun ama iş her zamanki gibi yine korucularımıza gelince ortalıkta yoksun. Bingöl'de korucularımızın talepleri var. Sayın Erdoğan kürsülerden vatan, bayrak demek kolaydır. Maharet ateşin ortasında bu duruşu sergileyebilmektir. Bu vesile ile şehit ve gazilerimizi saygı ve şükranla anıyor, tüm güvenlik güçlerimize sağlık niyaz ediyorum.

'İstesen de istemesen de biz buradayız'

- Kurulduğumuz günden bu yana iktidarın yoğun bir ilgisiyle karşı karşıyayız. İftiranın, çamurun haddi hesabı yok. Sebebi belli. Bizimle uğraşıp duruyorlar, nafile sayın Erdoğan istesen de istemesen de biz buradayız. İYİ Parti milletimizin yaşanabilir bir Türkiye'ye duyduğu hasretin adıdır. İYİ Parti milletimizin barışma zeminidir.