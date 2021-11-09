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SHOW TV Üç Kuruş son bölümünde tokat gibi 'Roman' sahnesi

SHOW TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş 2. bölümünde, Romanlara karşı toplumda var olan önyargılı yaklaşımlara tokat gibi bir cevap niteliğinde sahneye verildi. "İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?" sloganıyla yola çıkan dizinin son bölümündeki o sahne sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

"İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?" sloganıyla yola çıkılan Üç Kuruş dizisinin dün akşam ekrana gelen 2. bölümünde Roman çete lideri Kartal, komiser Efe'ye "Size benzemeyene pis diyorsunuz" diyerek romanlar olarak uğradıkları ayrımcılığa dair örnek olacak bir konuşma yaptı.

Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı Üç Kuruş dizisi, dün akşam Show TV ekranında izleyiciyle buluştu. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alındığı Üç Kuruş'un yeni bölümündeki ilk sahne ise izleyicileri etkiledi.



"Garibanı gördünüz mü canınızın, malınızın derdine düşüyorsunuz"

"İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?" sloganıyla duyurulan dizinin yeni bölümündeki ilk sahnede Roman çete lideri Kartal'ın mahalledeki seri cinayetleri çözmeye çalışan Efe'ye yaptığı konuşma dikkat çekti. Romanlar olarak uğradıkları ayrımcılığa dair örnek olacak bir konuşma yapan Kartal, "Bilmiyorsun, tanımıyorsun. Sadece uzaktan bakarak yargı dağıtıyorsun. Garibanı gördüğünüz canınızın, malınızın derdine düşüyorsunuz. Roman görünce ayaklarınızı ardınıza vura vura kaçıyorsunuz. Ne yapacak onlar size? Onları tanımıyorsunuz, tanımakta istemiyorsunuz. Sizin yargılarınız size yetiyor. Kafanızı değiştiremiyorsunuz. Size benzemeyene kötü diyorsunuz pis diyorsunuz. Bizim değişmemiz mi yoksa sizin kafanızı değiştirmeniz mi daha kolay? Bir gelin bir görün, biz kimiz tanıyın. Öyle konuşun, olmaz mı? Ama olmaz, çünkü siz gelmiyorsunuz. Biz gelsek de siz kaçıyorsunuz. Siz bakmanızı biliyorsunuz da iyi niyetimizi görmeyi hiç bilmiyorsunuz" şeklinde konuştu.

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