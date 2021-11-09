BIST 1.609
DOLAR 9,68
EURO 11,22
ALTIN 567,79
MEDYA

Aşk Mantık İntikam 21. bölüm fragmanı

Aşk Mantık İntikam dizisi 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk Mantık İntikam'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Aşk Mantık İntikam 12 Kasım 2021 Cuma akşamı FOX'ta...

Başrollerinde İlhan Şen, Burcu Özberk, Burak Yörük ve Melisa Döngel'in yer aldığı dizide ayrıca Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz gibi başarılı isimler de rol alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kastamonu'da taş kırma makinesinin içine düşen işçi öldü
Kastamonu'da taş kırma makinesinin içine düşen işçi öldü
Hatay'da uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu
Hatay'da uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu
Gram altın 569 liraya yükselerek tarihi rekor kırdı
Gram altın 569 liraya yükselerek tarihi rekor kırdı
Konya'da deprem! Son dakika depremleri
Konya'da deprem! Son dakika depremleri
Meral Akşener de İYİ Parti de Lütfü Türkkan'a hiçbir şey yapamaz! Nedenini Hadi Özışık açıklıyor
Meral Akşener de İYİ Parti de Lütfü Türkkan'a hiçbir şey yapamaz! Nedenini Hadi Özışık açıklıyor
Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel ataması yapılacak
Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel ataması yapılacak
Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor
Elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintileri kalkıyor
MHP'li Kılavuz'dan Lütfü Türkkan'a kurşun sözler
MHP'li Kılavuz'dan Lütfü Türkkan'a kurşun sözler
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu
Çin'de koronavirüs vaka sayıları korkutuyor
Çin'de koronavirüs vaka sayıları korkutuyor