Türk restorandan Arap müşterilere özel hizmet! Tanıtım videosu rezalet

İSTANBUL'da bazı Türk işletmeler, Arap müşterilerin ilgisini çekebilmek için sosyal medya hesaplarından videolar yayınlamaya başladı. Yayınlanan bir video sosyal medyada tepki çekti.

İstanbul Kadiköy'de bulunan "Öz Ciğerci Abe" isimli bir işletmenin Arap müşterilerin dikkatini çekmek için paylaştığı video tepki çekti. Videoda bir kişinin, Arap müşteriye elleriyle yemek yedirip ayran içtirdiği görülüyor.

Söz konusu video sosyal medyada vatandaşların tepkilerine neden oldu.

Instagram'da bir hesap tarafından paylaşılan videoya yapılan Arapça yorumlar ise dikkat çekti. Video onbinlerce kişi tarafından beğenilirken, yüz binlerce kişi tarafından izlendi.