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MEDYA

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan şehit abisine küfreden Lütfü Türkkan'a skandal destek

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, şehit abisinin boğazını sıkıp 'bacını s...rim' diye küfretti. Tüm Türkiye ayağa kalktı. İYİ Parti, Türkkan'ı Grup Başkanvekili görevinden aldı. Habertürk yazarı Sevilay yılman ise 'İstanbul Beyefendisi' dediği Türkkan'a sahip çıktı... Haber yapan medyayı yadaşlıkla suçladı.

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği küfür, kamuoyunun gündemine oturdu. Şehit ağabeyine "Senin bacını s..rim." diyerek küfreden Türkkan, grup başkanvekilliği görevinden istifa ederken, bu konu dün gece Habertürk ekranlarına taşındı.

Bu kadar haber olması gereksizmiş

Ebru Baki, Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca ve Sevilay Yılman'ın katıldığı HT Masa isimli programda, Türkkan'ın küfretmesi konuşulurken Türkkan ile dostluğu bilinen gazeteci Sevilay Yılman, Lütfü Türkkan'a sahip çıktı. Türkkan'ın çok kibar olduğunu belirtip, bu kadar haber olmasını gereksiz bulduğunu söyleyen Yılman, programda şu ifadeleri kullandı;

'Tam bir İstanbul beyefendisi'

"Lütfü Bey çok beyefendi bir insan. İyi bir insan, kibar bir insan. Tam bir İstanbul beyefendisidir çünkü. Öyle bir insandan beklemediğim bir reaksiyon. Özür diledi. Sayın Akşener'in isteği üzerine istifa etti. Şöyle bir laf vardır 'Söz ağızdan çıkana kadar senindir, çıktıktan sonra herkesin.' Orada öfkesine yenik düşmüş belli ki. İki gündür medya 24 saat yayın yapıyor. Sanki memlekette başka gündem yok! Ya bu kadar da olmaz."

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