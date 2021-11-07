ATV Esra Erol'da TikTok rezilliği: Dolandırdığı adamı Keriz-3 diye kaydetmiş!

ATV Esra Erol'da programında TikTok'ta dans ettiği yayın yaparak geçimini sağladığını ve eşinin de bu durumdan memnun olduğunu anlatan Gülten Hanım, Ramazan Çakmak isimli şahsın maddi manevi hayatını karattığını ve telefona kendisini 'Keriz-3' diye anlattığını, ne sevgilisini ne de kocasını istemediğini ifade edince herkesin ağzı açık kaldı.

ATV'de gündüz kuşağında yayınlanan Esra Erol'un programına çıkan evli ve 2 çocuk annesi Gülten Hanım, TikTok uygulaması üzerinden insanları dolandırdığını hatta oradan tanıştığı Ramazan isimli kişinin 3 araba parasını yiyerek hayatını kararttığını itiraf etti, hem sunucu Esra Erol'un hem de tüm stüdyonun ağzı açık kaldı. Sevgilisi Ramazan ve eşini istemediğini söyleyen Gülten Hanım, "Bana sahip çıkın" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ilginç bir olay yaşandı. Canlı yayına çıkan Gülten Hanım, kendisiyle ilgili peş peşe itiraflarda bulundu.

'Çok pişmanım!'

TikTok üzerinden yayınladığı dans videolarıyla insanların parasını aldığını söyleyen Gülten Hanım, çok pişman olduğunu belirtti.

Eşi, çocukları ve torunlarıyla güzel bir hayat yaşadığını söyleyen Gülten Hanım, TikTok uygulaması açtıktan sonra hayatının değiştiğini anlattı.

"Çok paralar kazandım ama birçok kişinin de hayatını kararttım"

TikTok'ta dans videoları paylaşıp canlı yayınlar açarak takipçi sayısını arttırdığını söyleyen Gülten Hanım, "Çok paralar kazandım ama birçok kişinin de hayatını kararttım" dedi.