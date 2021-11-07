BIST 1.584
DOLAR 9,68
EURO 11,22
ALTIN 565,97
MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova 112. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 112. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 11 Kasım 2021 Perşembe akşamı ATV'de...

1970'li yıllarda İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Camdaki Kız 19. bölüm fragmanı
Camdaki Kız 19. bölüm fragmanı
Kanunsuz Topraklar 7. bölüm fragmanı
Kanunsuz Topraklar 7. bölüm fragmanı
Dünya Hali 16. bölüm fragmanı
Dünya Hali 16. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 8. bölüm fragmanı
Evlilik Hakkında Her Şey 8. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 19. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 19. bölüm fragmanı
Benim Hayatım 2. bölüm fragmanı
Benim Hayatım 2. bölüm fragmanı
TOGG'dan yeni test görüntüleri geldi
TOGG'dan yeni test görüntüleri geldi
Lütfü Türkkan'ın ağabeyine küfür ettiği şehidin annesi konuştu: Sabaha kadar uyuyamadım
Lütfü Türkkan'ın ağabeyine küfür ettiği şehidin annesi konuştu: Sabaha kadar uyuyamadım
'Arkadaşım 7 bin TL'ye evinde çalıştıracak eleman bulamıyor' diyen Mehmet Metiner olay oldu
'Arkadaşım 7 bin TL'ye evinde çalıştıracak eleman bulamıyor' diyen Mehmet Metiner olay oldu
Büyük facia! Akaryakıt tankeri patladı 92 kişi yanarak öldü
Büyük facia! Akaryakıt tankeri patladı 92 kişi yanarak öldü