BIST 1.584
DOLAR 9,68
EURO 11,22
ALTIN 565,97
MEDYA

Kanunsuz Topraklar 7. bölüm fragmanı

Kanunsuz Topraklar dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Kanunsuz Topraklar'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kanunsuz Topraklar 10 Kasım 2021 Çarşamba akşamı FOX'ta...

Dizi, 1939 yılında Zonguldak'ın bir kasabasında ailesiyle birlikte mütevazı ve yoksul bir hayat yaşayan Davut'un madende gerçekleşen büyük bir göçük ile değişen hayatını konu alıyor.

Maden patronu Malik Bey'in kurduğu düzene karşı sesini yükseltmeye karar veren Davut; kalbinin sesini dinleyen, ucunda ölüm olsa da doğru bildiği yoldan şaşmayan, içi dışı bir, güvenilir karakteriyle izleyenlerin gönlünü fethedecek.

Davut'un adalet arayışında yolu aşkla kesişecek ve Malik Bey'in kız Gülfem, Davut'un tüm ezberlerini bozacak.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuruluş Osman 70. bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 70. bölüm fragmanı
Dünya Hali 16. bölüm fragmanı
Dünya Hali 16. bölüm fragmanı
Yasak Elma 119. bölüm fragmanı
Yasak Elma 119. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 19. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 19. bölüm fragmanı
TOGG'dan yeni test görüntüleri geldi
TOGG'dan yeni test görüntüleri geldi
Lütfü Türkkan'ın ağabeyine küfür ettiği şehidin annesi konuştu: Sabaha kadar uyuyamadım
Lütfü Türkkan'ın ağabeyine küfür ettiği şehidin annesi konuştu: Sabaha kadar uyuyamadım
'Arkadaşım 7 bin TL'ye evinde çalıştıracak eleman bulamıyor' diyen Mehmet Metiner olay oldu
'Arkadaşım 7 bin TL'ye evinde çalıştıracak eleman bulamıyor' diyen Mehmet Metiner olay oldu
Büyük facia! Akaryakıt tankeri patladı 92 kişi yanarak öldü
Büyük facia! Akaryakıt tankeri patladı 92 kişi yanarak öldü
Arif Kocabıyık Zafer Şahin'le karşılaştı hakaretler havada uçuştu: Bankamatik faresi, lağım...
Arif Kocabıyık Zafer Şahin'le karşılaştı hakaretler havada uçuştu: Bankamatik faresi, lağım...
Cumhurbaşkanı Erdoğan basket oynayan gençlerin arasına böyle girdi! 'Hep siz mi oynayacaksınız ya!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan basket oynayan gençlerin arasına böyle girdi! 'Hep siz mi oynayacaksınız ya!'