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AK PARTİ

Erdoğan Batman'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da gençlerle buluştu. Diyarbakır annelerini hatırlatan gençlere seslenen Erdoğan, motivasyon kaynağının gençler olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da gençlerle buluştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Böyle güzel aşk tanımı mı olur?" başlığıyla paylaştığı videoda Erdoğan, çalışırken tüm motivasyon kaynağının gençler olduğunu söyledi.

Batman'daki buluşmada bir genç, Erdoğan'a "Konuşmaya korktuğumuz bir dili, bugün Cumhurbaşkanımızın karşısında rahatlıkla konuşabiliyoruz" diyerek Kürtçe seslendi. 

Güneydoğu'nun damadı olduğunu söyleyen Erdoğan, gelseler de gelmeseler de Diyarbakır annelerinin yanında olduğunu ifade etti. Konuşmasında Neşet Ertaş'ın aşk sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Ben de diyorum ki aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır" diye konuştu. Bu ülkenin gençleri olarak her birine güvendiğini belirten Erdoğan, çalışırken tüm motivasyonunun gençler olduğunu belirtti.

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