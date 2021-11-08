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AK PARTİ

AK Parti’li Yavuz: Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "oylarımız ile Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor. Hayatımın sonuna kadar bir statü ve makam beklemeden bu davanın neferi olmaya devam edeceğim." dedi.

Ağrı’da 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, il protokol üyeleri ile beraber kültür ve kongre merkezinde partililerle bir araya geldi.

Yaptığı konuşmada Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’ye kazandırdığı en önemli şeyin özgüven olduğuna dikkat çeken Yavuz, “20 yıl Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor olması çok büyük bir şey. Bu, liderimizi siz ve biz oylarımızla orada tutmasaydık olmazdı. Biz de oylarımız ile Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor. Hayatımın sonuna kadar bir statü ve makam beklemeden bu davanın neferi olmaya devam edeceğim. Ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Bu davayı çok mübarek dava olarak görüyorum ve görüyoruz. Milletin rotası benim rotamdır diyen, prangaları bir bir söken, zincirleri kopartan Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızda tutmak en büyük iştir. Recep Tayyip Erdoğan’ın öğrenilmiş çaresizliği reddeden o özgüveni bize kazandırmış olması bu ülkeye en büyük katkısıdır. Bu ülke için Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptı diye sorduklarında buradan İstanbul’a köprü olacak kadar şey yaptı diyebiliriz. 2007 gibi Milli Güvenlik Kurulu toplantısında irtica ve imam hatipler hakkında konuştuklarında Tayyip Bey duramıyor ve masaya vuruyor. 'Yeter be kardeşim' diyor. 'Ne irticası, ben de imam hatipliyim. Ne başörtüsü benim eşimin de başı kapalı. Kapalısı var, açığı var. Yeter artık' diyor. O günden sonra irtica kavramı Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine gelmiyor. İdam sehpasına gitmeyi göze alacak bir liderimiz olmasaydı şu anda gündem yine irtica kavramlarıyla dolup taşacaktı“ ifadelerini kullandı.

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