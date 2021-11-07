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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'ye İstiklal Marşı tepkisi

BATMAN'da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen 'Gençlerle Buluşma Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkların Demokratik Partisine (HDP) İstiklal Marşı tepkisi göstererek, "Parlamentoda İstiklal Marşı okunurken onlar İstiklal Marşı'nı okumuyorlar. Bunları çok çok iyi öğrenmeli ve anlatmalıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen 'Gençlerle Buluşma Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 81 ilde 81 üniversite olduğunu belirterek, "Göz aydınlığımız olan siz gençlerimizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Erdoğan, Halkların Demokratik Partisine (HDP) İstiklal Marşı tepkisi göstererek, "Parlamentoda İstiklal Marşı okunurken onlar İstiklal Marşı'nı okumuyorlar. Bunları çok çok iyi öğrenmeli ve anlatmalıyız" ifadelerini kullandı.

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