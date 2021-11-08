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GÜNCEL

Gelin düğün salonunda barmenle basıldı! O anlar kameraya yakalandı

Bir gelin kendi düğününde damadı barmen ile aldattı. Kadının basıldığı ana ait görüntüler sosyal medyayı salldı. Gelin ile barmeni yakalayan ise damadın en iyi arkadaşıydı.

Sosyal medyada ilginç bir olayla sallandı. Düğün sırasında kaydedilen görüntülerde, damadın arkadaşı beklemediği bir olayla karşılaştı.

Düğün salonunun kör bir noktasında gelin ve barmeni cinsel ilişkiye girerken yakalayan damadın arkadaşı, 40 saniyelik bir video kaydı aldı. Yakalandıklarını anlayan gelin ve barmenin şaşkınlıkları gözlerden kaçmadı.

'Bu senin kocan mı?'

Barmenin söz konusu videoda, "Bu kim, senin kocan mı" diye seslendiği duyuluyor. Gelin de yakalanmasının ardından hızla toparlanmaya çalıştı. Sağdıcın "Burada neler oluyor?" sorusuna "Neler olduğunu biliyorsun" diyen gelinin rahat tavırları videoya damga vurdu.

En çok izlenen video oldu

Söz konusu video, internet ortamında yayınlandıktan sonra günün en fazla izlenen videoları arasına girdi. Görüntülerdeki gelin ve barmenin kimlikleri ise açıklanmadı.

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