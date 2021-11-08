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MEDYA

Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik soruda acele etti yanlış cevap verdi

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarına gelen fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?" sorusuna yanlış cevap veren yarışmacı herkesi şaşırttı.

Ekranların kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, hem eğlendiren hem de bilgilendiren sorularıyla izleyicileri ekran başına topluyor.

Yeni sezonda ilgiyle takip edilen yarışmada geçtiğimiz gün sorulan 200 bin TL değerindeki "Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?" sorusunu yarışmacının yanlış cevaplaması herkesi şaşırttı.

Heyecanına yenik düşen yarışmacı, verdiği yanlış cevapla yarışmaya veda etti. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran o sorunun yanıtını öğrenmek isteyen izleyiciler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. İşte herkes tarafından merak edilen "Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?" sorusunun yanıtı şöyle:

Hangisi 'uygun' kelimesinin eş anlamlısı değildir?

A- Oranlı

B- Elverişli

C- Müsait

D- Ucuz

Doğru cevap ise D Şıkkı Ucuz olacaktı.

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