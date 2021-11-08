İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı test sürüşünde 120 km hıza ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattının test sürüşünü gerçekleştirdi. Makinist koltuğuna oturan Karaismailoğlu yaptığı test sürüşünde 120 km hıza ulaştı.

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabında test sürüşleri başladı.

İlk test sürüşü öncesi düzenlenen törende konuşan Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik metro hattının, bölgedeki trafiği azaltacağını, vatandaşlara ve yabancı ziyaretçilere şehir ulaşımında rahat bir nefes aldıracağını söyledi.

İstanbul ile birlikte, ülke genelindeki 12 şehirde halkın hizmetindeki raylı sistem hatlarının toplam uzunluğunun 811,5 kilometreye ulaştığını, bu hatların 312 kilometresinin bakanlık tarafından inşa edildiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Bu hatlarımızın yanı sıra bakanlık olarak inşasını sürdürdüğümüz 14 ayrı raylı sistem projesinin uzunluğu 185 kilometreyi buluyor." diye konuştu.

Karaismailoğlu, İstanbul'da bakanlık tarafından yapılan ve işletmeye açılan raylı sistem uzunluğunun 80 kilometre olduğunu, şu anda yapımı devam eden 7 ayrı raylı sistem hattının toplam uzunluğunun 103 kilometreye ulaştığını, bu hatlarla birlikte 259 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem uzunluğunu 363 kilometreye çıkaracaklarını anlattı.

İstanbul'un toplu ulaşımında konforu ve hızı artırmanın peşinde olduklarını aktaran Karaismailoğlu, "İstanbullularımızın bozulan otobüsleri itmek zorunda kalmadığı bir toplu ulaşım sistemi inşası hedefindeyiz. Bu arzumuzun, sevdamızın bir sonucu olarak, gözbebeğimiz İstanbul'un raylı sistem ağının yarısını bakanlık olarak yapmış olacağız. Yaptığımız ve yapacağımız yeni projeler, İstanbul'un toplu taşıma sistemine nefes aldırmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

9 istasyonla hizmet verecek, Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak

Bakan Karaismailoğlu, bugün tren test sürüşü yapılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 9 istasyonu bulunduğunu ve 37,5 kilometre uzunluğa sahip olduğunu belirterek, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye ve İstanbul Havalimanı istasyonlarında ince iş ve çevre düzenlemelerinin yoğun şekilde sürdüğünü bildirdi.

"Günde 600 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan hattımızın an itibarıyla yüzde 96'sı tamamlandı." diyen Karaismailoğlu, havalimanının gelecekteki ihtiyaçlarını da dikkate alarak bu bölümde İstanbul Havalimanı, Terminal-2 ve Kargo Terminalleri olmak üzere üç ayrı istasyon tasarladıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, bu metro hattıyla İstanbul ve Türkiye'ye birçok en ve ilk yaşattıklarını, rekorları altüst ettiklerini kaydederek, "Saatte 120 kilometreyle 'Türkiye'nin en hızlı metrosu' unvanına sahip olacak hattımız, aynı zamanda tek seferde ihale edilen en uzun metromuzdur." diye konuştu.