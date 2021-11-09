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Cihat Yaycı 'buna gönül dayanmaz' deyip tarih verdi! 25 Kasım'da Kerkük elden gidiyor

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 25 Kasım 2021 tarihinde Peşmerge güçlerinin Kerkük'e gireceğini ve asayişin Peşmerge'ye devredileceğini duyurarak, "Binlerce yıllık Türk şehri Kerkük resmen işgal ediliyor. Hem de sessiz sedasız kopartılıyor Buna gönül dayanmaz…” dedi.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin (Türk Degs) sosyal medya hesabından Kerkük ile ilgili çok kritik bilgiler aktardı. 

Konuşmasına "Beni çok tedirgin eden aslında milletimizi de tedirgin eden ancak maalesef kamuoyunda pek duyulmayan bir gelişmeyi aktaracağım" diyerek başlayan Yaycı, Kerkük'e 25 Kasım 2021 tarihinde Peşmerge ve Irak merkezi hükümetle birlikte gireceğini daha sonra asayişin Peşmerge güçlerine devredileceğini duyurdu.

Herkesi tepki göstermeye çağırdı

Buna karşı sessiz kalınmaması ve gerekli itirazların yüksek sesle söylenmesi gerektiğini belirten Yaycı, "Herkesi tepki göstermeye davet ediyorum. Devletin ilgili kurumlarını bütün Irak Türklerinin derneklerini, bu konuda itiraza ve seslerini duyurmaya çağırıyorum" dedi.

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