Antalya’da gökyüzünden düşen 'bilinmeyen cisim' şaşkınlığı

ANTALYA’nın Kepez ilçesinde gökyüzünden ne olduğu bilinmeyen cismin aşağı doğru düştüğünü görenler tedirgin oldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi’nde gökyüzünde ışık saçan ve ne olduğu henüz bilinmeyen cisim görenleri endişelendirdi. Cismin hızla yeryüzüne doğru düştüğü görüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca cismin ne olduğu merak konusu oldu.