Bahar Candan'ı canlı yayında fena keklediler! Bakandan ekonomi yönetiminde görev istedi

Flash TV'de Seyhan Soylu ve Nihat Doğan'la birlikte yorumculuk yapan Bahar Can'dan ekonomiyle ilgili yorumları olay olmuştu. Sisi lakaplı Seyhan Soylu, bu kez Bahar Candan'ı canlı yayında fena kekledi. Calı yayına Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın bağlandığını sanan Bahar Candan, Elvan sandığı kişiden ekonomi yönetiminde görev istedi.

Flash TV’de Seyhan Soylu moderatörlünde Ebru Polat, Bahar Candan, Tuba Ekinci ve Nihat Doğan’ın yorumculuğunda Flash Tv ekranlarında yayınlanan program yine sosyal medyanın diline düştü. Seyhan Soylu Bahar Candan’ın ekranda günlerdir ekonomi dersi vermesiyle ilgili canlı yayında trolledi. Soylu; "Baharcığım Maliye Bakanımız Sayın Lütfü Elvan senin dolar ve ekonomimizle ilgili vermiş olduğun öngörülerden dolayı çok beğenmiş ve bize canlı yayında bağlanacak" dedi.

Seyhan Soylu Bahar Candan’ı programın diğer yorumcuları ile birlikte canlı yayında Bakan Elvan’ın telefon ile bağlanacaklarını ikna ettiler. Telefonun gerçek olduğunu düşünen ünlü fenomen canlı yayında karşısında konuştuğu kişinin Bakanı seslendiren tiyatro sanatçısı Tolga Öz olduğundan habersiz Elvan’a methiyeler düzerek Türk ekonomine katkıda bulunmak için görev talep etti.

Tiyatrocu Tolga Öz’de canlı yayında Bakan Elvan olarak Bahar Candan'a görev sözü verdi. Daha sonra trollendiğini anlayan ünlü fenomen bozuntuya vermemeye çalıştı.. Programın moderatörü Seyhan Soylu, Maliye Bakanı Elvan’nın hoşgörüsüne sığınarak özür diledi.