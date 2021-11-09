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Erdoğan'a oy vermeyen günahkar mı?

Ali İhsan Yavuz bir kez daha sahneye çıktı... “Erdoğan’a oy verdiğiniz takdirde sevap kazanıyorsunuz” diyor…

Ali İhsan Yavuz İstanbul seçimlerinin ardından “Hiçbir şey olmadıysa bile kesinlikle bir şey oldu” diyerek bizi gülümseten Ayi İhsan Yavuz epeydir sessizliğe bürünmüştü… Aslında susması doğruydu açıkçası…Konuşsun tabi ama milletle konuşsun, halk arasında olsun, halka dokunsun…

Ama konuştuğunuz zaman da ağzınızdan çıkan şeyleri kucağınız duymalı… Kamuoyu önünde konuşuyorsunuz… “Erdoğan’a oy verdiğiniz takdirde sevap kazanıyorsunuz” diyor… Tayyip Erdoğan’ı seversiniz, davasına gönül verirsiniz, oyunuzu verirsiniz… Ama Erdoğan’ı sevmiyorsanız, oy vermiyorsanız günahkar olmuyorsunuz…

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