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Ayva tatlısı nasıl yapılır enfes lezzet!

Ayva tatlısını tencerede, en doğal haliyle hazırladık. İşte tarifi...

Kışın sert ve uzun geçeceğinin habercisi olan ayva, aynı zamanda keyifli bir tatlı malzemesi. Ayva tatlısı hazırlamak ve yemek sonrası tatlı keyfini şölene dönüştürmek için; ayvanın aromasını arttıracak birkaç ürün yeterli.

Sevdiklerinize sunacağınız bu pratik tatlı tarifi ile kış gelsin ve bitmesin isteyeceksiniz. Ayvanın kendisini, reçelini sevmeyenler hazır olun; biliyoruz ki bu tatlıyı seveceksiniz!

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