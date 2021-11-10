BIST 1.617
DOLAR 9,84
EURO 11,36
ALTIN 577,35
MAGAZİN

Feryal-Kemal Gülman'a aynı uçakta pişti şoku! Üstelik 59 yaş küçük sevgilisi de var!

Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu avukat Eda Cideli (30) ile Fransa'ya seyahat eden Kemal Gülman (89), boşanma aşamasında olduğu eşi Feryal Gülman'la aynı uçakta denk gelince, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Bu kadın belasını arıyor!" dedi.

Yaklaşık iki yıldır kendisinden 58 yaş küçük avukat sevgilisi Eda Cideli ile Fransa'ya seyahat eden Kemal Gülman, boşanma aşamasında olduğu eşi Feryal Gülman'la aynı uçakta denk geldi. Gülman'la pişti olan iş insanı, kendisini görüntüleyen muhabirlere yaptığı açıklamayla şaşırttı. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kemal Gülman, Feryal Gülman için "Bu kadın belasını arıyor" diye konuştu.

Boşanma davaları sekiz yıldır devam eden iş insanı Kemal Gülman (89) ile oğlu Aslan'ın annesi Feryal Gülman (57) arasında sular durulmuyor. Önceki gün sevgilisiyle Fransa'nın Nice şehrine seyahat ederken Feryal Gülman ile aynı uçakta denk gelen Cideli, iniş sonrası sorulardan kaçtı.

"Bu kadın belasını arıyor!"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Kemal Gülman, "Bu kadın belasını arıyor!" sözleriyle şaşırttı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özgür Özel'den Mehmet Barlas'a sert sözler! 'Her dönemin dalkavuğu...'
Özgür Özel'den Mehmet Barlas'a sert sözler! 'Her dönemin dalkavuğu...'
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "10 Kasım" paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "10 Kasım" paylaşımı
Erdoğan'dan büyükelçilere mektup yazan Kılıçdaroğlu'na tepki
Erdoğan'dan büyükelçilere mektup yazan Kılıçdaroğlu'na tepki
ATV Müge Anlı canlı yayınında şoke eden olay! Kendini odaya kilitledi
ATV Müge Anlı canlı yayınında şoke eden olay! Kendini odaya kilitledi
Mansur Yavaş'tan Atatürk paylaşımı: O an:kara
Mansur Yavaş'tan Atatürk paylaşımı: O an:kara
Flash Tv Al Sana Haber'de Azerbaycan bayrağı ve marşı interneti salladı
Flash Tv Al Sana Haber'de Azerbaycan bayrağı ve marşı interneti salladı
Uyuşturucu düzenekli araçta ehliyetsiz yakalandı! 'Verin bir tabancada ben sıkayım ya da sık beni öldür'
Uyuşturucu düzenekli araçta ehliyetsiz yakalandı! 'Verin bir tabancada ben sıkayım ya da sık beni öldür'
Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı Atatürk gerçeğini açıkladı
Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı Atatürk gerçeğini açıkladı
Yalancı 9. bölüm fragmanı
Yalancı 9. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 47. bölüm ön izleme
Masumlar Apartmanı 47. bölüm ön izleme