Feryal-Kemal Gülman'a aynı uçakta pişti şoku! Üstelik 59 yaş küçük sevgilisi de var!

Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu avukat Eda Cideli (30) ile Fransa'ya seyahat eden Kemal Gülman (89), boşanma aşamasında olduğu eşi Feryal Gülman'la aynı uçakta denk gelince, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Bu kadın belasını arıyor!" dedi.

Yaklaşık iki yıldır kendisinden 58 yaş küçük avukat sevgilisi Eda Cideli ile Fransa'ya seyahat eden Kemal Gülman, boşanma aşamasında olduğu eşi Feryal Gülman'la aynı uçakta denk geldi. Gülman'la pişti olan iş insanı, kendisini görüntüleyen muhabirlere yaptığı açıklamayla şaşırttı. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kemal Gülman, Feryal Gülman için "Bu kadın belasını arıyor" diye konuştu.

Boşanma davaları sekiz yıldır devam eden iş insanı Kemal Gülman (89) ile oğlu Aslan'ın annesi Feryal Gülman (57) arasında sular durulmuyor. Önceki gün sevgilisiyle Fransa'nın Nice şehrine seyahat ederken Feryal Gülman ile aynı uçakta denk gelen Cideli, iniş sonrası sorulardan kaçtı.

"Bu kadın belasını arıyor!"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Kemal Gülman, "Bu kadın belasını arıyor!" sözleriyle şaşırttı.