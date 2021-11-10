Justin Bieber sahnede baş örtüsüyle dans etti! İnternette videosu viral oldu

Kanadalı pop müzik sanatçısı Justin Bieber, sahneye başörtüsüyle çıktı. 27 yaşındaki popçunun sahneye neden baş örtüsüyle çıktığını kimse anlayamadı. Şarkıcının başörtü takarak çılgınca dans ettiği anların videosu sosyal medyada 'Şaka gibi' şeklinde yorumlandı.

Özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen Kanadalı pop müzik sanatçısı Justin Bieber, sahneye başörtüsüyle çıktı. 27 yaşındaki popçunun neden böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremezken, başörtüsüyle yaptığı dansın videosu sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

Ünlü model Hailey Baldwin'le mutlu bir evlilik sürdüren Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, son konserinde sahneye çıktığı kıyafetle gündeme bomba düştü.

Sahneye başörtüsü takarak çıkan 27 yaşındaki Bieber, hayranlarına bol bol şarkı söyleyip çılgınlar gibi dans etti.