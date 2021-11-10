Özgür Özel'den Mehmet Barlas'a sert sözler! 'Her dönemin dalkavuğu...'

CHP’li Özgür Özel, “CHP kapatılabilir” yazısıyla siyaset kulislerinde yeni bir tartışma başlatan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas'a sert çıktı. Mehmet Barlas'a "her dönemin dalkavuğu" diyen Özel, "İktidar olsak çiçeği çikolatayı kapıp ilk o gelir" iddiasında bulundu.

CHP’li Özgür Özel, “CHP kapatılabilir” iddiasını dillendiren Sabah yazarı Mehmet Barlas’a sert sözlerle yüklendi. Özel, “kapıdan soksak alçağım” dedi. Yavuz Oğnan'ın Bidebunu izle isimli Youtube kanalına konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Barlas’a bu yakışır. Bunlar her dönemin dalkavukları. Yarın iktidar olsak eminiz, ilk çiçeği, çikolatayı kapıp bunlar gelir. Kapıdan sokarsak namussuzum."

"CHP’yi kapatılmakla tehdit ediyor. Düşünün bir parti iktidara gelmiş. 20 yıldır iktidarda. Bu parti iktidardayken kıl payı kurtulmuş. Biz de kapatılmaya karşı çıkmışız. Partileri millet açar millet kapatır diyoruz.”