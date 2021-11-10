BIST 1.617
DOLAR 9,84
EURO 11,36
ALTIN 577,35
POLİTİKA

Özgür Özel'den Mehmet Barlas'a sert sözler! 'Her dönemin dalkavuğu...'

CHP’li Özgür Özel, “CHP kapatılabilir” yazısıyla siyaset kulislerinde yeni bir tartışma başlatan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas'a sert çıktı. Mehmet Barlas'a "her dönemin dalkavuğu" diyen Özel, "İktidar olsak çiçeği çikolatayı kapıp ilk o gelir" iddiasında bulundu.

CHP’li Özgür Özel, “CHP kapatılabilir” iddiasını dillendiren Sabah yazarı Mehmet Barlas’a sert sözlerle yüklendi. Özel, “kapıdan soksak alçağım” dedi. Yavuz Oğnan'ın Bidebunu izle isimli Youtube kanalına konuşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Barlas’a bu yakışır. Bunlar her dönemin dalkavukları. Yarın iktidar olsak eminiz, ilk çiçeği, çikolatayı kapıp bunlar gelir. Kapıdan sokarsak namussuzum."

"CHP’yi kapatılmakla tehdit ediyor. Düşünün bir parti iktidara gelmiş. 20 yıldır iktidarda. Bu parti iktidardayken kıl payı kurtulmuş. Biz de kapatılmaya karşı çıkmışız. Partileri millet açar millet kapatır diyoruz.”

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "10 Kasım" paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "10 Kasım" paylaşımı
Justin Bieber sahnede baş örtüsüyle dans etti! İnternette videosu viral oldu
Justin Bieber sahnede baş örtüsüyle dans etti! İnternette videosu viral oldu
ATV Müge Anlı canlı yayınında şoke eden olay! Kendini odaya kilitledi
ATV Müge Anlı canlı yayınında şoke eden olay! Kendini odaya kilitledi
Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan: Milletimizin birliğine kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz
Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan: Milletimizin birliğine kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz
Flash Tv Al Sana Haber'de Azerbaycan bayrağı ve marşı interneti salladı
Flash Tv Al Sana Haber'de Azerbaycan bayrağı ve marşı interneti salladı
Uyuşturucu düzenekli araçta ehliyetsiz yakalandı! 'Verin bir tabancada ben sıkayım ya da sık beni öldür'
Uyuşturucu düzenekli araçta ehliyetsiz yakalandı! 'Verin bir tabancada ben sıkayım ya da sık beni öldür'
Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı Atatürk gerçeğini açıkladı
Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı Atatürk gerçeğini açıkladı
Yalancı 9. bölüm fragmanı
Yalancı 9. bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 47. bölüm ön izleme
Masumlar Apartmanı 47. bölüm ön izleme
Üç Kuruş 3. bölüm ön izleme
Üç Kuruş 3. bölüm ön izleme