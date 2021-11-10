ATV Esra Erol'da kocasını terk edip aşkına kaçan kadından itiraf: Çırılçıplak soyup...

ATV Esra Erol'da programında kocasını terk edip yasak aşkına kaçan kadının "Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu" itirafı hem Esra Erol'u hem de izleyicileri şaşkına çevirdi.

ATV'de yayınlanan, gündüz kuşağının ses getiren programlarından Esra Erol'da canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir konu gündeme geldi. Karısı defalarca kez evden kaçan Adem Kiraz, Esra Erol'un programına başvurarak eşiyle barışmak için yardım istedi. Ailesini bırakarak Muhammed Bey'e kaçan Fatma Kiraz ise canlı yayında hem yasak aşkı hem de eşiyle yüzleşti. Kiraz'ın "Muhammet beni çırılçıplak soyup kapıya koydu. Bunu da hayatın gerçeklerini öğrenmem için yaptı" demesi herkesi şaşkına çevirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine ilginç bir olay işlenmeye başladı. Karaman'da yaşayan Adem Kiraz, 15 kez evden kaçan karısı Fatma Kiraz'ın eve geri dönmesi için canlı yayında çağrıda bulundu.