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Haluk Levent AHBAP'a yapılan tüm bağışları tek tek tüm detayıyla açıkladı

Ünlü şarkıcı ve yardım kuruluşu AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, Twitter hesabından, AHBAP'a yapılan bağışlar vasıtasıyla toplanan paralar ile afetlerde yapılan yardımların miktarını ve nereye yardım yapıldığını tek tek tüm detaylarıyla duyurduğu bir video yayınladı.

Sanatçı ve AHBAP derneği başkanı Haluk Levent, Twitter hesabı üzerinden AHBAP'a yapılan maddi bağışlar vasıtasıyla afetlerde yapılan yardımların meblağlarını ve hangi şehirlere yapıldığına varana kadar detaylı bir şekilde hazırlanan bilgilendirme videosunu paylaştı.

Haluk Levent, sosyal medya üzerinden saat 15:00'a dikkat çekerek yaptığı paylaşımda önemli bir açıklama yapacağını duyurmuştu. Levent, "Bugün saat 15.00 de önemli olduğunu düşündüğüm bir açıklama yapacağım” demişti.

"Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar..."

Sanatçı, “Bildiğiniz gibi yaz boyunca afetler yaşadık. Sizler de Ahbap’a bağış yaptınız. Kuruşu kuruşuna fatura, makbuzuna kadar sizin adınıza bu yardımları ulaştırdık. Yangın ve sel felaketi dışında yapılan bağışların da nerelere kullanıldığının açıklamaları var aşağıda. Bilginize" notuyla yapılan yardımları şeffaf bir şekilde duyurdu.

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