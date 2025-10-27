Türkler'e vizesiz girişi durdurdu! Karadağ Başbakanı duyurdu sebebi bir olay

KARADAĞ'dan şoke eden vize kararı. Türkiye’ye vizesiz girişleri askıya alacağını açıkladı. Nedeni ise Karadağ’da 3 Türk vatandaşının 1 Karadağlı’yı bıçaklaması. Olay sonucu çok sayıda protesto düzenlendi ve polis 45 Türk vatandaşını gözaltına aldı. Kararı Karadağ Başbakanı Milojko Spajic duyurdu.

Türklerin son dönemde uğrak ülkelerinden biri haline gelen Karadağ'da yaşanan bıçaklama olayı iki ülke arasında krize neden oldu. 3 Türk'ün karıştığı iddia edilen darp ve kavga olayında 1 Karadağ vatandaşı bıçaklandı. Bu olay sonrasında ülkede protestolar ve Türkler'e yönelik gözaltılar yaşandı. Olay sonrasında Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya aldıklarını duyurdu.

"KARARI ACİL BİR PROSEDÜRLE ALACAĞIZ"

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

-"Türk vatandaşları için vizesiz rejimin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin kararı acil bir prosedürle alacağız.

- Ekonomik faaliyetlerin ve iyi ikili ilişkilerin korunması amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatarak, iyi iş birliği ve müttefiklik ruhu içinde her iki tarafın da çıkarına olacak en uygun modeli bulmaya çalışacağız" .

45 TÜRK GÖZALTINA ALINDI

Bıçaklama olayı sonrasında Karadağ'da darp ve kavga olayına karıştığı iddia edilen 45 Türk vatandaşı gözaltına alındı.