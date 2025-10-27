Sıcak ve soğuk çarpıştı hava altüst oldu! İstanbul Bursa dahil 15 ilde sıradışı bir olay var!
Sıcak ve soğuk havanın çarpışmasıyla sıra dışı bir hava olayı yaşanıyor. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale dahil 15 il için alarm verildi. AKOM’dan yapılan açıklamada İstanbul’da kilometreye 30 kilo yağış düşebileceği açıklanırken, dolu uyarısı da verildi. Saat 16.00'dan itibaren etkili olan bu sıra dışı hava olayı fırtına, yağmur ve dolu getirdi. Meteorolojinden arka arkaya son dakika uyarılar yapılıyor.
TÜRKİYE'nin batı illeri bugün iki ayrı hava dalgasının karşılaşmasına sahne oluyor. Meteorolojik kaynakların son değerlendirmelerine göre önce Lodosla birlikte öğlene kadar bazı kentlerde hava sıcaklıları yaz aylarını aratmadı. Öğleden sonra ise Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte hava öyle bir değişti ki kentlerin üstüne kabus gibi çöktü. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Bursa, Balıkesir dahil 15 ilde alarm verildi. Dolu yağışı uyarısı da geldi ve araçlarınızı güvenceye alın denildi.
Meteorolojik kaynakların son değerlendirmelerine göre İstanbul dahil bir çok batı ili baroklinik soğuk cephe vurdu. Sabah ılık bir havanın ardından akşama doğru Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası çarpıştı. Sert meteorolojik hadiseler görülmeye başlandı. Bu hadiseler ise sağanak yağmur, dolu, gök gürültüsü, şimşek, su hortumu gibi hava olaylarına yol açıyor.
AKOM'DAN İSTANBUL UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’un açıklamasına göre, öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuvvetlenerek fırtına şeklinde eseceği ve özellikle Silivri, Çatalca, Arnavutköy gibi kuzeyde kalan ilçelerde gök gürültülü sağanak yağışların başlayacağı ifade edildi. Akşam saatlerine doğru ise yağışların Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası’na yayılması bekleniyor. Bugün 25°C’lere kadar çıkan hava sıcaklığının, sistemin etkisiyle birlikte 15-17°C’ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Meteorolojik verilere göre, beklenen fırtına ve ardından gelecek kuvvetli sağanak sırasında yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani su baskınları ve gök gürültüsü gibi riskler bulunuyor.
"İMKANI OLAN İŞTEN ERKEN ÇIKSIN"
AKOM, özellikle dışarıda bulunacak vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti. Yağışlar nedeniyle trafikte aksamalar, su taşkınları ve ulaşımda gecikmeler yaşanabileceği vurgulandı. Meteoroloji uzmanları ise imkanı olan vatandaşların işlerinden erken çıkmasını önerirken sıcak ve soğuk cephe karşılaşmasının havanın stresini maksimuma çıkaracağını söylediler.