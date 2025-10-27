Sıcak ve soğuk çarpıştı hava altüst oldu! İstanbul Bursa dahil 15 ilde sıradışı bir olay var!

TÜRKİYE'nin batı illeri bugün iki ayrı hava dalgasının karşılaşmasına sahne oluyor. Meteorolojik kaynakların son değerlendirmelerine göre önce Lodosla birlikte öğlene kadar bazı kentlerde hava sıcaklıları yaz aylarını aratmadı. Öğleden sonra ise Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte hava öyle bir değişti ki kentlerin üstüne kabus gibi çöktü. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Bursa, Balıkesir dahil 15 ilde alarm verildi. Dolu yağışı uyarısı da geldi ve araçlarınızı güvenceye alın denildi.