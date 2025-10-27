Karsan'dan İtalya Bari'ye 18 metrelik yüzde 100 elektrikli 42 adet e-ATA

Karsan'ın İtalya bayisi KMobility işbirliğiyle kazandığı ihale kapsamında, 18 metre uzunluğundaki yüzde 100 elektrikli 42 adet e-ATA otobüslerinin, İtalya'nın Bari kentine teslimatlarının Haziran 2026'da yapılması planlanıyor.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, İtalya'nın Bari kentinde açılan 42 elektrikli otobüs ihalesini kazandı.

Karsan, İtalya bayisi KMobility aracılığıyla yüzde 100 elektrikli otobüsleri İtalya'nın Bari kentine Haziran 2026'da teslim edecek.

Karsan için İtalya'daki büyüyen sıfır emisyonlu otobüs pazarında varlığını pekiştiren bu ihale, aynı zamanda Bari'nin sürdürülebilir ve yüksek kapasiteli toplu taşıma stratejisinde önemli bir adım atmasını sağlıyor.

Bari'nin toplu taşıma altyapısına güç katacak 18 metre Karsan e-ATA araçları, her biri 300 kilovat gücünde, iki bağımsız şarj girişiyle aynı anda yüksek hızlı şarj olanağı ile kısa sürede enerji dolumunu tamamlayarak Bari'nin gerçek sürüş koşullarında 450 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor.

Avrupa standartlarına uygun olarak tasarlanan araçlar, Bari halkının modern ve çevreci toplu taşıma ihtiyacını karşılayacak.

'İtalya'daki varlığımızı güçlendirerek istikrarlı büyümemizi sürdürmeye kararlıyız'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, İtalya'nın Bari şehrinde elektrikli toplu taşıma dönüşümünün ilk adımlarını KMobility ile birlikte attıklarını belirtti.

Baş, şehirde halihazırda görev yapan Karsan araçlarının yarattığı yüksek memnuniyet göstergesi olarak yeni sözleşmeler imzalamaktan büyük mutluluk duyduklarını aktararak, 'Bugün itibarıyla 340'ın üzerinde elektrikli aracımız İtalya'da toplu ulaşımda hizmet veriyor. Karsan olarak İtalya'daki varlığımızı güçlendirerek istikrarlı büyümemizi sürdürmeye kararlıyız.' ifadelerini kullandı.

İtalya'daki büyüyen sıfır emisyonlu toplu taşıma pazarında Karsan'ın elde ettiği başarının altını çizen Baş, araçlarının İtalya'nın 40'tan fazla şehrinde hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.

Baş, 2023'ten beri Bari Belediyesi'ne hizmet vermekte olan araçlara duyulan memnuniyetin, kendileri için gelecek projelerin de önünü açtığını vurgulayarak, 'Kazandığımız bu yeni ihale ile önümüzdeki haziran ayında 42 adet 18 metre Karsan e-ATA aracı Bari Belediyesi'ne teslim edilecek. 2026 yazında araçların belediyenin yeni Hızlı Otobüs Taşımacılığı (BRT) projesi kapsamında kullanılacak ilk araçlar olması da ayrıca önem taşıyor.'

'İtalya'da, operasyonlarımızı ve müşteri ilişkilerimizi daha da güçlendirdik'

Okan Baş, Karsan'ın 'Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde' vizyonunun, güçlü ürünleri ve yenilikçi çözümleri sayesinde hedef pazarlarda büyümeye kararlılıkla devam ettiğini belirterek, İtalya'nın, Karsan'ın Avrupa'daki büyüme yolculuğunda stratejik bir öneme sahip ve güçlü oldukları, daha da büyümeyi hedefledikleri öncelikli pazarlardan biri olduğunu anlattı.

Bu pazarda da markaya ve sınıflarının en iyisi modellere duyulan güvenin, bir Avrupa markası olarak kendilerinin azmini ve küresel ölçekte daha ileriye gitme motivasyonunu her geçen gün güçlendirdiğinin altını çizen Baş, şunları kaydetti:

'2018'de İtalya'da kurduğumuz Karsan Europe ile operasyonlarımızı ve müşteri ilişkilerimizi daha da güçlendirdik. Aldığımız her geri bildirimi ürün ve hizmet kalitemizi daha da ileriye taşımak için değerlendiriyoruz. Bu yaklaşım, bize yalnızca operasyonel başarı değil, aynı zamanda yüksek müşteri memnuniyeti ve uzun vadeli işbirlikleri olarak geri dönüyor. Bu yolculukta, yerel bayimiz KMobility ile kurduğumuz güçlü ve uzun soluklu işbirliği de başarımızın önemli bir parçası. İtalya'daki yaygın saha yapılanmamız ve KMobility ile uyum içinde yürüttüğümüz çalışmalar, Karsan'ı ülkedeki toplu ulaşım dönüşümünün güvenilir çözüm ortağı konumuna taşıdı.'