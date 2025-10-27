BIST 10.916
DOLAR 41,96
EURO 48,91
ALTIN 5.462,22
HABER /  GÜNCEL

Hamas'tan silah bırakma açıklaması

Hamas'tan silah bırakma açıklaması

İsrail, 10 Ekim’de varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ederken, Hamas yeni bir savaşa gerekçe sunmayacağını açıkladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze’de bazı İsrailli esirlerin cenazelerine ulaşmak amacıyla yeni bölgelere girileceğini duyurdu ve ulusal birliğin sağlanarak seçimlere gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Abone ol

İsrail, 10 Ekim'de Gazze'de varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Özellikle İsrailli rehine cenazelerini bahane ederek yeniden savaş başlatmaya çalışıyor. Ancak, İsrail güçlerinin Gazze'yi yerle bir eden saldırıları nedeniyle cenazelere ulaşmak zaman alıyor.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, savaşı yeniden başlatması için İsrail'e bir bahane sunmayacaklarını kaydetti. El-Hayye, Gazze Şeridi'nde bazı İsrailli esirlerin cenazelerini bulmak amacıyla yeni bölgelere girileceğini duyurdu. Hayye, tüm Filistinli gruplarla uzlaşı içinde olduklarını belirterek, Gazze'nin yeniden inşasından Birleşmiş Milletler heyetinin sorumlu olacağını, ulusal birliği yeniden tesis etme hedefiyle seçimlere gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında gündeme gelen silahsızlanma konusuna ilişkin olarak ise Hayye, "Silahımız işgalin ve saldırıların varlığıyla bağlantılıdır. İşgal sona ererse bu silah devlete devredilecektir" dedi. Hamas yetkilisi, Gazze'ye giren yardımların yetersiz olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu
MHP'li Özdemir'den yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin artırılmasına yönelik kanun teklifi
MHP'li Özdemir'den yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin artırılmasına yönelik kanun teklifi
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Ege Denizi'nde deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Ege Denizi'nde deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
THY'nin ailelere yönelik indirimli biletlerinden yüz binlerce vatandaş yararlandı
THY'nin ailelere yönelik indirimli biletlerinden yüz binlerce vatandaş yararlandı
TÜİK açıkladı: Yeni işsizlik rakamları belli oldu
TÜİK açıkladı: Yeni işsizlik rakamları belli oldu
Mersin'de deprem
Mersin'de deprem
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 3. duruşması başladı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasının 3. duruşması başladı
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Parti'li Akın göreve başladı
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine seçilen AK Parti'li Akın göreve başladı
ABD'li senatör Scott, Venezuale lideri Maduro'ya gün biçti
ABD'li senatör Scott, Venezuale lideri Maduro'ya gün biçti
Yola çıkacaklar dikkat! Fırtına geliyor, birçok sefer iptal edildi
Yola çıkacaklar dikkat! Fırtına geliyor, birçok sefer iptal edildi
Duyanlar inanamadı! Ördek avında oğlunu öldürdü
Duyanlar inanamadı! Ördek avında oğlunu öldürdü