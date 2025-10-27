Hamas'tan silah bırakma açıklaması

İsrail, 10 Ekim’de varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ederken, Hamas yeni bir savaşa gerekçe sunmayacağını açıkladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze’de bazı İsrailli esirlerin cenazelerine ulaşmak amacıyla yeni bölgelere girileceğini duyurdu ve ulusal birliğin sağlanarak seçimlere gidilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail, 10 Ekim'de Gazze'de varılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Özellikle İsrailli rehine cenazelerini bahane ederek yeniden savaş başlatmaya çalışıyor. Ancak, İsrail güçlerinin Gazze'yi yerle bir eden saldırıları nedeniyle cenazelere ulaşmak zaman alıyor.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, savaşı yeniden başlatması için İsrail'e bir bahane sunmayacaklarını kaydetti. El-Hayye, Gazze Şeridi'nde bazı İsrailli esirlerin cenazelerini bulmak amacıyla yeni bölgelere girileceğini duyurdu. Hayye, tüm Filistinli gruplarla uzlaşı içinde olduklarını belirterek, Gazze'nin yeniden inşasından Birleşmiş Milletler heyetinin sorumlu olacağını, ulusal birliği yeniden tesis etme hedefiyle seçimlere gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında gündeme gelen silahsızlanma konusuna ilişkin olarak ise Hayye, "Silahımız işgalin ve saldırıların varlığıyla bağlantılıdır. İşgal sona ererse bu silah devlete devredilecektir" dedi. Hamas yetkilisi, Gazze'ye giren yardımların yetersiz olduğunu kaydetti.