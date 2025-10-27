BIST 10.916
DOLAR 41,96
EURO 48,91
ALTIN 5.462,22
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric sinyali verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric sinyali verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, gelecek yıllarda başkanlık seçimlerinde aday olabileceğini belirtti.

Abone ol

Eric Trump, İsrail'in Kanal 13 televizyonuna verdiği röportajda, anı kitabı "Under Siege" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gelecekte seçimlerde başkanlığa aday olup olmayacağı sorulan oğul Trump, "Asla bilemezsiniz. Asla ve asla hiçbir şeye hayır demeyin." ifadesini kullandı.

Oğul Trump, ileride başkanlık seçimlerinde aday olabileceği imasında bulunarak, "Sanırım istersem yapabilirim ama bakalım ne olacak." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de İsrailli esirlerden 4'ünün cesetlerinin yeri hala tespit edilemedi
Gazze'de İsrailli esirlerden 4'ünün cesetlerinin yeri hala tespit edilemedi
Işıkhan’dan kritik asgari ücret açıklaması! Ne kadar zam yapılacak?
Işıkhan’dan kritik asgari ücret açıklaması! Ne kadar zam yapılacak?
Fuzul Tasarruf Finansman AŞ'den 9 ayda 50 bin kişiye 39.2 milyar lira finansman
Fuzul Tasarruf Finansman AŞ'den 9 ayda 50 bin kişiye 39.2 milyar lira finansman
Kamboçya'dan sonra en çok toplu mezarın olduğu Avrupa ülkesi
Kamboçya'dan sonra en çok toplu mezarın olduğu Avrupa ülkesi
Ankara'ya Eurofighter ziyareti, Starmer bugün Türkiye'ye geliyor!
Ankara'ya Eurofighter ziyareti, Starmer bugün Türkiye'ye geliyor!
Arda Güler maçtan çıkarken neye uğradığını şaşırdı! Bunu hiç beklemiyordu
Arda Güler maçtan çıkarken neye uğradığını şaşırdı! Bunu hiç beklemiyordu
İşlenen cinayet "anahtar" ayrıntısıyla çözüldü
İşlenen cinayet "anahtar" ayrıntısıyla çözüldü
AJet tarihleri duyudu: Seferler başlıyor
AJet tarihleri duyudu: Seferler başlıyor
'İncilde de geçiyor' diyen Şener Üşümezsoy asıl tehlikenin yerini açıkladı
'İncilde de geçiyor' diyen Şener Üşümezsoy asıl tehlikenin yerini açıkladı
Karsan'dan İtalya Bari'ye 18 metrelik yüzde 100 elektrikli 42 adet e-ATA
Karsan'dan İtalya Bari'ye 18 metrelik yüzde 100 elektrikli 42 adet e-ATA
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının 9 aylık net karı 6,4 milyar lira oldu
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının 9 aylık net karı 6,4 milyar lira oldu
Hamas'tan silah bırakma açıklaması
Hamas'tan silah bırakma açıklaması