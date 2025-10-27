BIST 10.916
DOLAR 41,96
EURO 48,91
ALTIN 5.462,22
HABER /  DÜNYA

Gazze'de İsrailli esirlerden 4'ünün cesetlerinin yeri hala tespit edilemedi

Gazze'de İsrailli esirlerden 4'ünün cesetlerinin yeri hala tespit edilemedi

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın öncülüğünde devam eden arama kurtarma çalışmalarına rağmen, İsrailli 4 esire ait cesetlerin yeri daha tespit edilmedi.

Abone ol

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Gazze'de kaçırılan İsrailli esirlerden 4'ünün cesetlerinin yeri hala tespit edilemedi." denildi.

Mısırlı ekiplerin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğüne işaret edilen haberde, Hamas ve uluslararası ekiplerin çalışmalarına alan açmak üzere İsrail ordusunun son saatlerde Gazze'deki bazı noktalardan çekildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına daha hızlı geçiş için baskı oluşturduğu vurgulanan haberde, İsrail ordusunun bazı bölgelerden çekilmesinin de söz konusu baskılar doğrultusunda gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Hamas, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında şu ana kadar İsrail'e 16 ceset teslim etmiş, yapılan test sonucunda cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığı tespit edilmişti.

Gazze Şeridi'nde hala 10'dan fazla İsrailli esirin cesedinin bulunduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hatta" çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Işıkhan’dan kritik asgari ücret açıklaması! Ne kadar zam yapılacak?
Işıkhan’dan kritik asgari ücret açıklaması! Ne kadar zam yapılacak?
Fuzul Tasarruf Finansman AŞ'den 9 ayda 50 bin kişiye 39.2 milyar lira finansman
Fuzul Tasarruf Finansman AŞ'den 9 ayda 50 bin kişiye 39.2 milyar lira finansman
Kamboçya'dan sonra en çok toplu mezarın olduğu Avrupa ülkesi
Kamboçya'dan sonra en çok toplu mezarın olduğu Avrupa ülkesi
Ankara'ya Eurofighter ziyareti, Starmer bugün Türkiye'ye geliyor!
Ankara'ya Eurofighter ziyareti, Starmer bugün Türkiye'ye geliyor!
Arda Güler maçtan çıkarken neye uğradığını şaşırdı! Bunu hiç beklemiyordu
Arda Güler maçtan çıkarken neye uğradığını şaşırdı! Bunu hiç beklemiyordu
İşlenen cinayet "anahtar" ayrıntısıyla çözüldü
İşlenen cinayet "anahtar" ayrıntısıyla çözüldü
AJet tarihleri duyudu: Seferler başlıyor
AJet tarihleri duyudu: Seferler başlıyor
'İncilde de geçiyor' diyen Şener Üşümezsoy asıl tehlikenin yerini açıkladı
'İncilde de geçiyor' diyen Şener Üşümezsoy asıl tehlikenin yerini açıkladı
Karsan'dan İtalya Bari'ye 18 metrelik yüzde 100 elektrikli 42 adet e-ATA
Karsan'dan İtalya Bari'ye 18 metrelik yüzde 100 elektrikli 42 adet e-ATA
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının 9 aylık net karı 6,4 milyar lira oldu
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının 9 aylık net karı 6,4 milyar lira oldu
Hamas'tan silah bırakma açıklaması
Hamas'tan silah bırakma açıklaması
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu