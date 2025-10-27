BIST 10.916
DOLAR 41,96
EURO 48,91
ALTIN 5.462,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İşlenen cinayet "anahtar" ayrıntısıyla çözüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İşlenen cinayet "anahtar" ayrıntısıyla çözüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen faili meçhul cinayetle ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, olay yerinde buldukları anahtarlardan iz sürerek yakılmış halde bulunan erkek cesedinin kimliğini tespit etti.

Abone ol

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Düzce Mahallesi kırsalında 2 Ekim'de silahla vurulduktan sonra yakılmış halde erkek cesedi bulundu.

Olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde kimliği belirlenen cesedin, 3 Haziran'da kaybolan R.E'ye ait olduğu tespit edildi.

Ekipler, Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yaptıkları analizlerle 14 şüpheliye ulaştı.

İşlenen cinayet "anahtar" ayrıntısıyla çözüldü - Resim: 0

İncelemelerini derinleştiren ekipler, maktulün alacak meselesi nedeniyle araçta öldürülüp Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığını belirledi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise adli işlemleri devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
AJet tarihleri duyudu: Seferler başlıyor
AJet tarihleri duyudu: Seferler başlıyor
'İncilde de geçiyor' diyen Şener Üşümezsoy asıl tehlikenin yerini açıkladı
'İncilde de geçiyor' diyen Şener Üşümezsoy asıl tehlikenin yerini açıkladı
Karsan'dan İtalya Bari'ye 18 metrelik yüzde 100 elektrikli 42 adet e-ATA
Karsan'dan İtalya Bari'ye 18 metrelik yüzde 100 elektrikli 42 adet e-ATA
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının 9 aylık net karı 6,4 milyar lira oldu
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının 9 aylık net karı 6,4 milyar lira oldu
Hamas'tan silah bırakma açıklaması
Hamas'tan silah bırakma açıklaması
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem oldu! AFAD duyurdu
MHP'li Özdemir'den yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin artırılmasına yönelik kanun teklifi
MHP'li Özdemir'den yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin artırılmasına yönelik kanun teklifi
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Konya merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı
Ege Denizi'nde deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
Ege Denizi'nde deprem! AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı
THY'nin ailelere yönelik indirimli biletlerinden yüz binlerce vatandaş yararlandı
THY'nin ailelere yönelik indirimli biletlerinden yüz binlerce vatandaş yararlandı
TÜİK açıkladı: Yeni işsizlik rakamları belli oldu
TÜİK açıkladı: Yeni işsizlik rakamları belli oldu
Mersin'de deprem
Mersin'de deprem