Ankara'ya Eurofighter ziyareti, Starmer bugün Türkiye'ye geliyor!

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Ankara'da olacak. Görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birinin Eurofighter'lar olacağı belirtiliyor.

İletişim Başkanlığı, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın bugün Ankara'ya geleceğini doğruladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim 2025 tarihinde Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.

Duran, yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağını bildirdi.

Daha önce yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya Ukrayna savaşı, Gazze’nin yeniden imarı ele alınacak. En önemli gündem maddelerinden biri de Eurofighter temini olacak.

ANLAŞMA İMZALANABİLİR

Görüşmenin ardından uzun süredir devam eden 40 Eurofighter savaş uçağı alım sürecine ilişkin anlaşmanın da imzalanması planlanıyor.

NTV’nin edindiği bilgilere göre bu uçakların büyük bölümünü Kraliyet Hava Kuvvetleri için üretim bandında olan yeni nesil Eurofighter’lar oluşturuyor. Üretim takvimine göre fabrikadan çıkan uçaklar Türkiye’ye gönderilecek.

İLK UÇAKLAR KATAR'DAN

Anlaşma çerçevesinde Türkiye, Katar ve Umman hava kuvvetlerine ait Eurofighter savaş uçaklarına da sahip olacak.

Envantere dahil olacak ilk Eurofighter savaş uçaklarının Katar hava kuvvetlerinden alınacak uçaklar olacağı belirtiliyor.

TÜRK PİLOTLARIN EĞİTİMİ

Umman’dan temin edilecek savaş uçaklarının üretici firma tarafından gerçekleştirilecek modernizasyonun ardından Türkiye’ye teslim edilmesi planlanıyor.

Eurofighter tedarik sürecine ilişkin imzaların atılmasıyla birlikte ise Türk pilotların eğitim ve intibak süreçleri başlatılacak.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından Eurofighter savaş uçaklarından oluşan ilk filonun operasyonel hale gelmesi bekleniyor.