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Türkiye'de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? Bakan Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 908'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 42.282'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 96 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saatte 28 bin 578 test yapılırken, 4 bin 56 yeni tanı kondu. 

Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ilişkin güncel bilgileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan test sayısı ve vaka artış hızını da dikkat çekti. Bakan Koca; ''Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.'' ifadelerini kullandı.

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296 hasta iyileşti
Son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören 296 hasta daha taburcu edildi. Böylelikle koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 2 bin 142'ye yükselmiş oldu.

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