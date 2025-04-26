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Türkiye, İran'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Türkiye, İran'daki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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Bakanlık konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İran halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e, yaralananların sayısının ise 750'ye yükseldiği bildirilmişti.

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