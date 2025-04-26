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Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı son yolculuğuna uğurlandı

Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı son yolculuğuna uğurlandı

Teknik direktör Bülent Uygun'un 29 yaşında vefat eden kızı Almina Tude Uygun’un cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi.

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İstanbul'da hayatını kaybeden Uygun'un cenazesi, Sapanca Rüstempaşa Camisi'ne getirildi. Bülent Uygun, burada taziyeleri kabul etti.

Almina Tude Uygun'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Sapanca Kemer Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Uygun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM eski başkanı İsmet Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, spor ve sanat camiasından isimlerle vatandaşlar katıldı.

Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 0

BÜLENT UYGUN'UN ZOR ANLARI

Teknik direktör Bülent Uygun, kızı Almina Tude Uygun cenazesinde zor anlar yaşadı. 28 yaşındaki kızın vefat haberini Antalya'da katıldığı programda öğrenen Uygun'un yaşadığı tarifsiz üzüntü kameralara yansıdı. Acılı babanın taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çektiği de görüldü.

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