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Gaziantep FK– Fenerbahçe Süper Lig maçı

Gaziantep FK– Fenerbahçe Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig’in ikincisi Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşıyor. Fenerbahçe kazanarak umutlarını sürdürmek istiyor.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Gaziantep FK 1–0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)

13’ Gol… Gaziantep FK 1-0 Fenerbahçe (Maxim)

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Macar hakem Adam Pillok oturacak.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Burak, Sorescu, Bruno, Semih, Anel, Badou, Ogün, Maxim, Halil, Lungoyi, Boateng

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, İrfan Can Kahveci, Fred, Kostic, Oğuz, Talisca, Dzeko

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