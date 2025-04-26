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Gaziantep FK– Fenerbahçe Süper Lig maçı
Trendyol Süper Lig’in ikincisi Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşıyor. Fenerbahçe kazanarak umutlarını sürdürmek istiyor.Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Gaziantep FK 1–0 Fenerbahçe (CANLI SKOR)
13’ Gol… Gaziantep FK 1-0 Fenerbahçe (Maxim)
Mücadelenin VAR koltuğunda ise Macar hakem Adam Pillok oturacak.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Burak, Sorescu, Bruno, Semih, Anel, Badou, Ogün, Maxim, Halil, Lungoyi, Boateng
Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, İsmail, İrfan Can Kahveci, Fred, Kostic, Oğuz, Talisca, Dzeko