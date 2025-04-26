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Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

3. Lig 4. Grup son hafta maçında Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

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3. Lig 4. Grup 30. ve son hafta mücadelesinde Denizlispor ile Niğde Belediyespor karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Konuk ekip, 45+2'de Şahin Karakaş ile 1-0 öne geçti. 45+4'te sahneye çıkan Emre Burgaz, maça dengeyi getiren golü kaydetti.

DENİZLİSPOR BÖLGESEL AMATÖR LİG'E DÜŞTÜ

Bu sonuçla Denizlispor, 21 puanla 15. sırada kaldı ve 3. Lig'e veda ederek Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Yıllarca Süper Lig’de mücadele eden, bir dönem ülkemizi Avrupa kupalarında da temsil eden Denizlispor, gelecek sezon tekrar 3. Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

DENİZLİ'DE ORTALIK KARIŞTI

Öte yandan ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e düşen Denizlispor büyük üzüntü yaşarken, statta ise ortalık karıştı.

Maçın bitimi ile bir grup taraftar tribün koltuklarını parçaladı.

Koltuklar sahaya fırlatılırken, taraftarlar da tribünleri ateşe verdi.

Koltukların yanması üzerine itfaiye olaylara müdahale edip yangını söndürdü.

Ancak holiganlar bu kez koltukları itfaiye ekiplerine fırlatmaya başladı.

Emniyet güçlerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırıldı.

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