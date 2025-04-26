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İstanbul'da 84 bini aşkın öğrenci bursluluk sınavına girecek

İstanbul'da 84 bini aşkın öğrenci bursluluk sınavına girecek

İstanbul'un 38 ilçesinde yarın 84 bin 626 öğrenci İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na girecek.

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İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte yarın Adalar hariç 38 ilçede, 210 okul ve 4 bin 508 salonda İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı gerçekleştirilecek.

Sınava, 10 bin 486 görevli öğretmen ve okul yöneticisi eşliğinde 84 bin 626 öğrenci katılacak. Saat 10.00’da başlayacak sınavın süresi 100 dakika olarak belirlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, sınav sürecinin sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla tüm önlemler alındı, sınav merkezlerinde gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, tüm öğrencilere başarı, görevli yönetici ve öğretmenlere de kolaylık diledi.

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