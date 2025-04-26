Dünya liderleri Papa'nın cenazesinde buluştu!

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Papa Francis'in cenaze töreni marjında Vatikan'da bir araya geldi.

Abone ol

ABD, İngiltere, Fransa ve Ukrayna'nın liderleri, Papa Franciscus'un cenaze töreni marjında Vatikan'da bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi.

Dünya liderleri, Papa Franciscus'un cenaze töreni marjında Vatikan'da bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasındaki görüşme, Hristiyanlığın en büyük kilisesi olarak kabul edilen Aziz Petrus Bazilikası'nda gerçekleşti.

MACRON İLE BİRE BİR GÖRÜŞME

Dörtlü zirvenin yanı sıra bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya'nın başkenti Roma'da, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında ateşkes meselesini görüştü.

"UKRAYNA KOŞULSUZ ATEŞKESE HAZIR"

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zelenskiy ile Roma'da gerçekleştirdikleri görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na son verme amacında hemfikir olduklarını aktaran Macron, "Ukrayna, koşulsuz ateşkese hazır. Başkan Zelenskiy, bugün bunu bana yeniden söyledi" ifadelerini kullandı.

Macron, Zelenskiy'nin ateşkesin uygulanması için Amerikalılar ve Avrupalılarla çalışmak istediğini kaydederek, "Gerçekten barışı istediğini gösterme sırası (Rusya) Devlet Başkanı Putin'de" değerlendirmesinde bulundu. Emmanuel Macron, Ukrayna'da hem ateşkesin sağlanması hem de bu ülkede kapsamlı ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

ZELENSKİY TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Zelenskiy, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un cenaze töreni öncesi ABD Başkanı Trump ile baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından Zelenskiy, "İyi bir toplantıydı. Birçok şey konuştuk. Ele aldığımız her konuda sonuç almayı umuyorum. İnsanlarımızın hayatlarını korumak, tam ve şartsız ateşkes, başka bir savaşın çıkmasını önleyecek güvenilir ve kalıcı bir barış. Ortak sonuçlar elde etmemiz halinde tarihi olma potansiyeline sahip oldukça sembolik bir toplantı. Teşekkürler Başkan Trump" açıklamasını yaptı.