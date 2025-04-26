İstanbul'da peş peşe artçı depremler olmaya devam ediyor

İstanbul'da büyük korkuya neden olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası Marmara Denizi'nde artçı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor.

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İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü büyük korkuya neden olan, Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası Marmara Denizi'nde artçı sarsıntılar oluşmaya devam ediyor.

İSTANBUL'DA ARTÇI SARSINTILAR

Kandili Rasathanesi'nde yer alan son verilere göre, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20:45'te oluşan sarsıntı yerin 15.06 kilometre derinliğinde oluştu.

İşte son depremlerin listesi...

YER SAAT BÜYÜKLÜK

Marmara Denizi: 20.45 3,4