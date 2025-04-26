BIST 9.433
DOLAR 38,41
EURO 43,76
ALTIN 4.100,03
HABER /  DÜNYA

Zelenski: Koşulsuz ateşkes havada, denizde ve karada sağlanmalı

Zelenski: Koşulsuz ateşkes havada, denizde ve karada sağlanmalı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’da barış için çabaları artırmayı ele aldı.

Abone ol

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamaya göre, Zelenski ve Starmer, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze töreni sırasında Roma'da bir görüşme yaptı.

İkili, Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış için atılan adımları görüşürken, ulaşılan ivmeyi artırma konusunu da ele aldı.

Starmer ve Zelenski, gelecek adımları diğer ortaklarla planlama ve tekrar bir araya gelme konusunda mutabakata vardı.

"Güçlü garantiler kalıcı barışı sağlayabilir ve insan hayatını koruyabilir"
Zelenski de Starmer ile görüşmesi hakkında Telegram hesabından açıklama yaparak, koşulsuz ateşkesin sağlanması ve güvenlik garantilerini ele aldıklarını aktardı ve şunları vurguladı:

"Koşulsuz ateşkes havada, denizde ve karada sağlanmalı ve güvenilir güvenlik garantileriyle adil bir barışın tesisi yolunda ilk adım olmalıdır. Ancak güçlü garantiler kalıcı barışı sağlayabilir ve insan hayatını koruyabilir."

ÖNCEKİ HABERLER
Çin, Trump'ın tarife müzakerelerinin sürdüğü iddiasını bir kez daha reddetti
Çin, Trump'ın tarife müzakerelerinin sürdüğü iddiasını bir kez daha reddetti
Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı son yolculuğuna uğurlandı
Teknik direktör Bülent Uygun'un kızı son yolculuğuna uğurlandı
CHP'li Marmaris Belediyesi'ne ihale incelemesi başlatıldı
CHP'li Marmaris Belediyesi'ne ihale incelemesi başlatıldı
Bakan Memişoğlu: Sağlık sistemi olarak depreme hazırız
Bakan Memişoğlu: Sağlık sistemi olarak depreme hazırız
İletişim Başkanı Altun'dan Özgür Özel'e tepki
İletişim Başkanı Altun'dan Özgür Özel'e tepki
Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı mağlup etti
Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK’yı mağlup etti
Mehmet Şimşek: Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer alması
Mehmet Şimşek: Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer alması
TÜRKSAT'tan uçaklara uydu bağlantılı internet hizmeti
TÜRKSAT'tan uçaklara uydu bağlantılı internet hizmeti
Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü
Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü
UEFA'dan Trabzonspor'a ret
UEFA'dan Trabzonspor'a ret
Bakan Mehmet Şimşek: 41 milyar dolarlık proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz
Bakan Mehmet Şimşek: 41 milyar dolarlık proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz
Chelsea, Premier Lig'de Everton'ı 1-0 mağlup etti
Chelsea, Premier Lig'de Everton'ı 1-0 mağlup etti