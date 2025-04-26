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İrfan Can Eğribayat: Ana, kız kardeş küfürler hoş değil

İrfan Can Eğribayat: Ana, kız kardeş küfürler hoş değil

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 yendiği maçın ardından İrfan Can Eğribayat flaş açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1 yendi.

Sarı lacivertlilerde maçın ardından konuşan İrfan Can Eğribayat beIN SPORTS ekranlarında flaş açıklamalarda bulundu.

"Ana, kız kardeş küfürler, hoş değil"

"Başka şeylerden başlamak istiyorum. Antep'e biz depremde çok fazla yardımcı olmaya çalıştık, onların acılarını yaşamaya çalıştık. Isınmada su istediler, verdim. Attığımız gole sevindiğim için tüm stadyum, kale arkası direkt ana, kız kardeş küfürler, hoş değil. Küfür edene kadar bir kere tepki vermedim"

"Ben sadece güldüm"

"Futbol oyun kuralları içerisinde tepki verdim golden sonra. Takımım 3-1 önde tabii ki zamana oynayacağım. İlk yarıda neler yaptılar. Kaleci Burak çok sevgili kardeşim, ilk yarıda autu 1 dakikada kullanıyor, tepki yok. Biz yapınca tepkiler başlıyor. Direkt ana, bacı küfürler başlıyor. Ben sadece güldüm. "Allah'ım inşallah bu maçı bize kazandır" dedim. Ama gerçekten yapılan hoş değil."

"Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum"

"Gollerde sevindim, daha da kışkırttılar. N'Diaye maçtan sonra sırtıma dirsek atıyor. Haftaya Beşiktaş maçı var, ben ona bir şey yapamıyorum. Nerenin futbolcusu olduğunu iyi biliyorum. Önce insan olsun!"

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