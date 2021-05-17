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HABER /  SAĞLIK

Türkiye 17 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 206 bin 836 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 127 bin 548, can kaybı 44 bin 983 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü verilerine göre; son 24 saatte 206 bin 836 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 923 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 223 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye çıktı.

Toplam test sayısı 51 milyon 76 bin 732'ye ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 127 bin 548, vefat sayısı 44 bin 983, ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30.7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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