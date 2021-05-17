BIST 1.454
DOLAR 8,32
EURO 10,12
ALTIN 499,49
HABER /  EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş çay alım fiyatını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çay üreticilerine müjdeyi vererek yaş çayın alım fiyatının 3,87 kuruşa, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşme adımlarının konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaş çay alım fiyatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaş çayın alım fiyatı 3,87 kuruşa çıkarıldı. Yaş çay alım fiyatı bu yıl için kilo başına 3,87 liraya destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir." dedi. 

Yaş çay alım fiyatı kilo başına 3.87 lira
Başkan Erdoğan'ın 2021 alım fiyatları ile ilgili açıklaması şu şekildeydi; ''Ton başına bin 275 olan arpa fiyatını bin 750 liraya yükseltiyoruz. Nohutta 4 bin 50 lira olarak belirlendi. Açıkladığımız alım fiyatları diğer alım kurumları için de referans alım olacak, farklı fiyatlandırma alınmayacak.  Bu yıl için  yaş çay alım fiyatı kilo başına 3.87 liraya, destekleme ile 4 liraya yükseltilmiştir.''

Tek karış toprağı boş bırakmayın!
''Çiftçilerimizden tek isteğimiz tek karış toprağı boş bırakmadan dikmeleri ekmeleridir.  Yeni hasat döneminin milletimize, ülkemize hayırlı bereketli olmasını diliyorum. Görüldüğü gibi TC tarihinde görülmemiş destek paketleriyle insanlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Tüm bu gayretlerimize rağmen gönlü buruk vatandaşlarımız varsa onlardan helallik istemek inancımızın gereğidir. Bizim bu husustaki muhatabımız da milletimizin kendisidir. Eğer işi doğru yapmışsak milletimizden göreceğiz.''

ÖNCEKİ HABERLER
THY günlük ortalama 518 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa destek paketini açıkladı! 3 bin ve 5 bin liralık hibe ödemesi
Mansur Yavaş iki yılda Ankara’ya hangi hizmeti yaptı?
Beyaz Saray'da alarm! Gizemli hastalık ortaya çıktı
İzmir'de kızını boğarak öldürdüğünü söyleyen anne polise teslim oldu
BM Genel Kurulu, Filistin gündemiyle toplanacak
Medyada Netflix'e rakip olacak dev birleşme
Bursa'da yüksek sesle müzik dinleyen komşusunu uyaran kişi öldürüldü
Günde kaç adım atmak gerekli? Harvard Üniversitesi yanıtladı
RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi’ye: En kibar tabirle aymazlıktır...
Yorumlar