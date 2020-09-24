Türk Lirası yüzde 22 değer kaybetti! Dolar rekor üstüne rekor kırıyor

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı beklenirken, dolar/TL 7.7186 seviyesi ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde riskten kaçış kaynaklı dolara küresel yönelim nedeniyle değer kayıpları belirginleşmiş durumda. TCMB’nin yükselen enflasyona rağmen politika faizinde bir artışı bu ay da tercih etmeyeceğine ilişkin endişeler TL’de satış baskısı yaratıyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,6980 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 8,9910 lira olmuştu.

TL'de kayıp yüzde 22

Kur neredeyse her gün yeni bir zirveyi görüyor. Yılbaşından bugüne bakıldığında TL’deki kayıp yüze 22 ile benzer para birimleri arasında en üstlerde bulunurken son 5 yıla bakıldığında ise TL yüzde 60’ın üzerinde kayıpla benzer para birimleri arasında açık ara en çok kaybeden para birimi oldu.