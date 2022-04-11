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Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal TEK Parti'yi kurdu genel merkez için yer bakıyor

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal TEK Parti'yi kurdu genel merkez için yer bakıyor

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın İlk Parti'yi devralıp adını TEK Parti olarak değiştirdiği konuşuluyordu. Özal şimdi de genel merkez arama çalışmalarına başladığını açıkladı.

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Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ile cumartesi günü Ankara'da karşılaştığını ve  Özal'ın Tek Parti için genel merkez baktığını yazdı. 

Donat yazısında, "Cumartesi... Öğleden sonra... Ahmet Özal,  Ankara'da dolaşıyordu... Turan Güneş Bulvarı... Balgat... Birlik Mahallesi... Çankaya. Hayırdır? Birini mi, bir yeri mi arıyorsun? Genel merkez için yer bakıyorum. Süleyman Yağcıoğlu... Eski Anavatan Partisi milletvekili... İlk Parti'yi kurmuştu Ahmet Özal'ın söylemi ile... "Sessiz bir kongre" yapıldı... Partinin adı, Tek Parti oldu... Genel Başkan da Ahmet Özal. Ahmet Özal, 'Ziyaretinize geleceğim' dedi ve devam etti:  Üç ay sonra kongre yapacağız... Programımızı açıklayacağız.  Kadro eski bürokrat ağırlıklı... Hazine... Maliye... IMF... Ekonomi... Yurt dışından birkaç beyin. Kadın çok olacak... Belki erkeklere kota koyacağız. Geziyorum... Hakkâri... Ağrı... Trabzon... Büyük ilgi görüyorum... Size fotoğraf yollarım... Babamı anlatan, babamla anısı olan insan o kadar çok ki." ifadesini kullandı. 

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