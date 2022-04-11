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Rıdvan Dilmen yorumlarıyla Galatasaraylıları çıldırttı Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncuları

Rıdvan Dilmen yorumlarıyla Galatasaraylıları çıldırttı Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncuları

Fenerbahçe-Galatasaray maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu. Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncularından çıkaracağımız 11, Galatasaray'ın bugün sahaya çıktığı 11'inden kaliteli" dedi.

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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya karıştı. Sarı-lacivertli ekibin maçın başından sonuna kadar oyunu domine ettiği mücadelede Fenerbahçe rahat bir galibiyet aldı. Maç sonunda ise Rıdvan Dilmen gündem olmayı başardı.

Muslera'ya 18 geri pas atıldı
Rıdvan Dilmen, "Maç başında Fenerbahçe'nin önde basacağını düşünüyordum ama öyle olmadı. Benzer pozisyonlarda üç ya da dört denemede Fenerbahçe golü buldu. Van Aanholt arkasında kaçırınca topu gol oldu. Galatasaray'ın oyunu Anadolu takımı gibiydi. İlk yarı sadece Kerem'in bulduğu pozisyon vardı. Galatasaray takımı 18 kez Muslera'ya top oynamış geri pas yapmış" dedi.

"Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncularından çıkaracağımız 11 Galatasaray'ın ilk 11'inden daha kaliteli"
Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşılaştıran Dilmen, "Galatasaraylı dostlar hiç alınmasın bu konuda" diyerek "Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu. Fenerbahçe'nin oynamayan oyuncularından çıkaracağımız 11, Galatasaray'ın bugün sahaya çıktığı 11'inden kaliteli" ifadelerini kullandı. Dilmen'in bu sözlerine Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

"Guardiola gelse bir şey yapamaz"
Dilmen, "Galatasaray bu kadrosuyla Pep Guardiola gelse bir şey yapamaz. Kadro kalitesine göre. Babel ile Gomis ile Berkan ile şampiyonluk yarışında olamaz" dedi.

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