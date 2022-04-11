Selahattin Demirtaş'tan "muhalefetin ortak adayı" olarak tartışılan Mansur Yavaş hakkında açıklama

5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, son dönemde muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda ismi tartışılmaya başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için, "HDP'nin Eylül 2021’de açıkladığı tutum belgesini kabul eden o ilkeleri uygulama kapasitesi, niyeti, samimiyeti olan ve kazanabilecek bir adayı destekleyebiliriz" dedi.

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Gazeteci Candaş Tolga Işık, Selahattin Demirtaş'a avukatları aracılığı ile "Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?" diye sordu. Demirtaş, cumhurbaşkanı adayının isimden çok ilkelere bağlı olup olmadığına bakılacağını söylerken, kendisinin de aday adayı olduğunu belirtti.

Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:



"HDP'nin Eylül 2021’de açıkladığı tutum belgesini kabul eden o ilkeleri uygulama kapasitesi, niyeti, samimiyeti olan ve kazanabilecek bir adayı destekleyebiliriz. Biz cumhurbaşkanı adaylığında isimden çok ilkelere bağlı olup olmayacağına bakarız.



Ayrıca gelişmelere göre partimiz karar alırsa beni de aday gösterebilir ancak ben o tarihe kadar hala siyasi yasaklı ve hapisteysem bir aday lehine çekilme de gündeme gelebilir. Bunların hepsi ihtimaldir, günü geldiğinde değerlendirilir, tartışılır. Elbetteki Millet İttifakı kendi adayını kendi belirleyecektir, isim noktasında bizim kendilerine bir dayatmada bulunmamız söz konusu olamaz. Ancak eğer ki aday geniş kesimlerin de ortak adayına dönüşecekse bu durumda adayı belirlerken bu kriterleri göz önüne alacaklardır diye düşünüyorum, isim noktasında bugün herhangi bir fikir beyan etmem doğru olmaz.

Ancak ben şahsen Ekrem Bey'i de takip etmeye çalışıyorum, tüm baskılara rağmen elinden geldiğince hizmet etmeye, başarılı olmaya gayret ediyor. Olabildiğince kucaklı olmaya gayret ediyor, Anadolu’da toplumsal karşılığı da olduğunu görebiliyorum.



Özel olarak bu isimleri sorduğunuz için bunu belirtiyorum yoksa adaylık konusunda Millet İttifakı kendi kararını kendisi verecek. Bekleyip göreceğiz ancak ben halen aday adayıyım, iddiamı koruyorum."